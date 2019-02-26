Fathem Kupaları Topladı
20 dakika önce
Ordu'da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Fatsa Halk Eğitim Merkezi Folklor Takımı (FATHEM) 5 kategoride iki birincilik, iki ikincilik, bir de üçüncülük kupası aldı.
Ordu
'da düzenlenen Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Fatsa
Halk Eğitim Merkezi Folklor Takımı (FATHEM) 5 kategoride iki birincilik, iki ikincilik, bir de üçüncülük kupası aldı.
Ekiplerinin bu başarısını Fatsa'ya armağan ettiklerini belirten FATHEM Derneği Başkanı Şule Eni, "Birincilik kupasını alan iki ekibimizde Artvin
bölge yarışmasına Fatsamızı temsil etmeye hak kazandı. Folklorik kültürümüzün yaşatılıp nesillere aktarılmasında en önemli unsur bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda bizlere her türlü maddi ve manevi destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:10 Kaynak: İHA
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı