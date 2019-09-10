Son Dakika Haberleri: Fatherhood Filmi
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Fatherhood Filmi

1 saat önce

Fatherhood filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fatherhood filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasının konu edildiği dram temalı filmin yönetmenliğini Paul Weitz üstlenirken başrolleri ise Kevin Hart, Anthony Carrigan, DeWanda Wise, Alfre Woodard ve Lil Rey Howery paylaşıyor.

Yönetmen: Paul Weitz

Senaryo: Paul Weitz, Matt Logelin, Dana Stevens

Oyuncular: Kevin Hart, Anthony Carrigan, Paul Reiser, Alfre Woodard, DeWanda Wise, Lil Rel Howery, Deborah Ayorinde, Holly Gauthier-Frankel, Cassidy Neal, Ellen David, Arthur Holden, Christopher Hayes, Stephanie Costa, Adrian M. Mompoint, Melody Hurd, Luis Oliva, Rodney Alexandre, Teneisha Collins, Christine Lan, Letitia Brookes, Christopher Tyson, Julie Trépanier, Ines Feghouli Bozon, Thedra Porter, Annie Yao, Rachel Mutombo, Achilles Montes-Vamvas, Leisa Reid, Milana Sayavong, Paul Alexander Désiré

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Fatherhood

Yapımcı Firma: Sony Pictures Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 17.04.2020


Fatherhood Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Dana Stevens, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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