Fatherhood Filmi

Kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasının konu edildiği dram temalı filmin yönetmenliğini Paul Weitz üstlenirken başrolleri ise Kevin Hart, Anthony Carrigan, DeWanda Wise, Alfre Woodard ve Lil Rey Howery paylaşıyor.
Yönetmen: Paul Weitz
Senaryo: Paul Weitz, Matt Logelin, Dana Stevens
Oyuncular: Kevin Hart, Anthony Carrigan, Paul Reiser, Alfre Woodard, DeWanda Wise, Lil Rel Howery, Deborah Ayorinde, Holly Gauthier-Frankel, Cassidy Neal, Ellen David, Arthur Holden, Christopher Hayes, Stephanie Costa, Adrian M. Mompoint, Melody Hurd, Luis Oliva, Rodney Alexandre, Teneisha Collins, Christine Lan, Letitia Brookes, Christopher Tyson, Julie Trépanier, Ines Feghouli Bozon, Thedra Porter, Annie Yao, Rachel Mutombo, Achilles Montes-Vamvas, Leisa Reid, Milana Sayavong, Paul Alexander Désiré
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Fatherhood
Yapımcı Firma: Sony Pictures Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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