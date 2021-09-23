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FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika

FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

23.09.2021 14:02

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği başladı. Yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışıyla bilimi öğrencilerle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeye birçok devlet ve vakıf üniversitesi de destek verdi.

Toplumda, bilimin, kültürün ve iletişimin yaygınlaşması, bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim ve teknoloji etkileşiminin etkinliklerle kavratılması amacıyla 56 atölye, 3 konferansın olacağı Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği Fatih Mimar Sinan Stadı'nda başladı.

Açılış törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, farklı okullardan öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İLÇE OLARAK BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, 'Pandemi koşullarında sürdürdüğümüz eğitim, öğretim döneminde birçok başarıya imza attık. Fedakar öğretmenlerimizin büyük bir özveriyle sürdürdüğü eğitim faaliyetleri neticesinde il, Türkiye ve uluslararası düzeyde önemli projelerin içerisinde yer aldık. Bilim şenliğimiz de bu faaliyetlerden biridir. Türkiye genelinde 52 projenin kabul edildiği, 4007 bilim şenliği etkinliklerinden 7 tanesi İstanbul'da olup, biri de ilçemizdedir' dedi.

ÇOCUKLARIMIZI YARININ TEKNOLOJİSİNE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ

Bilim ve teknolojide en önde olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kına, 'Bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği dünyada çocuklarımızı yarının teknolojisine hazırlamak zorundayız. Yıllar sonra çocuklarımızın 'bizi neye hazırladınız' sorusuna doğru cevap bulabilmemiz için dünün birikiminden ilham alıp, bugünün şartlarını kullanarak, yarının vizyonuna uygun çalışmalar yapmak zorundayız. Kendi öz değerlerimizden 'bi haber' bir medeniyet tasavvuru oluşturmak mümkün değildir. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı aynı zamanda bilim ve teknolojinin ışığında yaşamı yorumlayabilen, yarına hazır fertler olarak da yetiştirmek durumundayız? diye konuştu.

TURAN: GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN SEFERBER OLDUK

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise 'Üzerinde bulunduğumuz yarımadayı baştan sona kapsayan ilçemize, Yedi tepeli Fatih'e bir bakın. Her köşe başında, bir mühendislik harikası yapı, ince zevklerle, büyük bir maharetle işlenmiş bir eser karşınıza çıkar. Medreseler, külliyeler, kütüphaneler gibi bu yapıları ayakta turan temeller, bilim aşkıyla karılmış harçla atılmıştır. Zira burası, fetihle, dünyanın en önemli bilim yurdu haline gelmiş bir şehirdir. Burada birçok önemli bilim insanı yetişmiştir. Fatih Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak için bütün birimlerimizle seferber olduk' diye konuştu.

'BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK'

Gençlere huzurlu ortamlar oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Turan, 'Elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bilime, bilimsel çalışmalara desteğimiz de her zaman sürecek. Güçlü bir Türkiye'nin teminatı gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Çocukları gençleri mutlu olmayan bir şehrin geleceği de mutlu olmaz. Hem onları mutlu etmek hem de geleceklerine doğru adım atmasını sağlayacak sosyal, fizik, teknolojik tesislerin yapımı milletin görevidir. Biz de üzerimize düşeni yapacağız' ifadelerini kullandı.

Turan, açılış konuşmasının ardında alandaki stantları gezerek gençler ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Geliştirilen tasarımları inceleyerek, bilgi aldı.

ROBOT MİNİ ADA DA ŞENLİKTE

Bilim şölenine katılarak, küçük de bir gösteri yapan robot Mini Ada, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Ada, 'Çocuklarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çocukları çok seviyorum. Kendimi mutlu hissediyorum. Bilim şenlikleri, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler, hayal gücü ve yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikle amacı da yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu yüzden bilim şenliğinde emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür ederim' dedi.

GENÇLER HEYECANLI

Bilim şölenine katılan gençler de oldukça heyecanlı olduklarını söyleyerek gelecek hedeflerini anlattı. Teknolojinin içinde büyüyen öğrenciler, kodlamaya ilgileri olduğunu ve bilimle ilgilenirken eğlendiklerini dile getirdi.

Gözlem etkinliklerinin de olacağı bilim şöleni 25 Eylül'e kadar sürecek.

FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI
FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI
FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI
FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI
FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

milli eğitim bakanlığı, Fatih Belediyesi, Hisarcık, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH 4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika


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