"Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği" projesine yoğun ilgi - Son Dakika

Fatih'te düzenlenen Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği" projesi yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çeşitli deneyler gerçekleşti.

Fatih Belediyesi desteğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği" projesi gerçekleşti. TÜBİTAK 4007 Bilim ve Toplum Programlarınca desteklenen "Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği" projesi 56 atölye ve 3 Konferanstan oluşuyor. 4007 Bilim Şenliği'nde öğrencilerin yaptıkları müthiş projeler sergilendi. Şenliğe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Adnan Can, Atakan Karadağ, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcı Murat Altınöz, TÜBATAK proje yürütücüsü Esra Esgen, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Başkan Turan, Robot Mina Ada'yla sohbet etti. Ardından şenlikte, Sifigu Ekibi ile bilim gösterisi yapıldı.

Öğrenciler, öğretmenleriyle beraber kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaptı.

Daha sonra Başkan Turan, öğretmenler ve öğrencilerin deneylerini ve projelerini inceleyerek deneyimledi. Alanda 42 atölyeden oluşan moleküller biyoloji ve genetik atölyesi, fizik, kimya ve biyoloji atölyelerinde deneyler gerçekleştirildi. Yanı sıra astronomi ve uzay bilimleri atölyesi 4 tane uygulama yapıldı.

"FATİH, BİRÇOK BİLİM İNSANINI YETİŞTİRMİŞ"

Çocukların başarılarıyla onurlandığını ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde çocuklarımız yaptıkları faaliyetleri bizlere gösterecekler. Bu topraklar özellikle Fatih, İstanbul birçok bilim insanını yetiştirmiş en önemli bilim insanlarından birisi burada birçok yere adını veren o isimlerde var. Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu ile alakalı burada birçok yerimiz ve mekanımız var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk günden hocaları Akşemsettin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, ve Hızır Bey Çelebi gibi birçok alimde şahsiyetler bulunmaktadır. TEKNOFEST'e gittim. Fatih Belediyemizin de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve hocalarımızla beraber destek aldıkları Bilim Fatih projemiz var. O proje kapsamında TEKNOFEST'te gezdim. Birçok Fatihli öğrencimizle de karşılaştım. Çok mutlu oldum. Fatih'te İstanbul'da 7 ilçe 4007 projesine dahil oldum. Bir tanesi de Fatih İlçemiz. Fatih İlçemizin dahil olmasından dolayı 39 ilçesinden 7 ilçede bir tanesi olması güzel bir durum" ifadelerinde bulundu.

Fatih 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği projesi 23-24-25 Eylül 2021 tarihinde 56 Atölye ve 3 Konferanstan oluşturularak devam edecek.

(Sevban Sevkal - Harun Özcüler-İHA)