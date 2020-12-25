Fatih Aksaray'da tramvay kapısı kalabalıktan kapanmadı - Son Dakika

HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı. Fatih Aksaray'da meydana gelen yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayıldı. Yoğunluk nedeniyle adeta tıka basa dolan tramvayın kapısının kapanmadığı görüldü. Akşam 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk 19.00 itibarıyla daha da arttı. Toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun yanı sıra trafikte de manzara farklı olmadı. Araçlar yaşanan trafik nedeniyle adeta adım adım ilerledi.

- İstanbul