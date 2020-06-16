Fatih Aksoy geri dönüyor

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Fatih Aksoy, kiralık olarak gittiği Sivasspor'dan sezon sonunda takıma geri dönecek. Yiğidolar'da başarılı bir dönem geçiren genç oyuncuyla beraber teknik ekip, yeni dönemde takımdaki diğer potansiyelli adayları değerlendirecek.



Sergen Yalçın; Ersin, Rıdvan, Kartal, Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek önümüzdeki yılların kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.



Bu doğrultuda Yalçın'ın önemli hedeflerinden biri de farklı bölgelerde görev yapabilen Fatih Aksoy...







