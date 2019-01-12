Fatih Aksoy, Sivasspor'da
1 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Fatih Aksoy, Sivasspor'a kiralık olarak transfer oldu.
Beşiktaşlı futbolcu Fatih
Aksoy, Sivasspor
'a kiralık olarak transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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