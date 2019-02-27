Son Dakika Haberleri: Fatih Akyel: Birlik Olduğu Sürece Takım İyi Şeyler Yapıyor

Fatih Akyel: Birlik Olduğu Sürece Takım İyi Şeyler Yapıyor

20 dakika önce

İnegölspor Teknik Dirketörü Fatih Akyel, play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirerek, "Taraftarımız arkamızda olduğu, bizi desteklediği, birlik olduğu sürece, bu takım iyi şeyler yapıyor.

Fatih Akyel: Birlik Olduğu Sürece Takım İyi Şeyler Yapıyor, System.String[]


İnegölspor Teknik Dirketörü Fatih Akyel, play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirerek, "Taraftarımız arkamızda olduğu, bizi desteklediği, birlik olduğu sürece, bu takım iyi şeyler yapıyor. Onun içinde yine birlik içerisinde bir olup, seyirci, taraftar, yönetim hep beraber bu maçı kazanmak isteyeceğiz" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Fatih Akyel, bu hafta sahalarında ağırlayacakları Keçiörengücü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu bir periyoda girdiklerini dile getiren Akyel, "Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hafta deplasmandan puan alamadık. Bu hafta sahamızda lider Keçiören takımını ağırlayacağız. Biz elimizden geleni yapıp, galip gelmeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Mücadelemizi vereceğiz. Dediğim gibi play-off'u sonuna kadar kovalayacağız Ama bu takım son dönemlerde iyi şeyler yaptı. 6'da 6 yaptık. Onun için biz elimizden geleni yapıp, yolumuza devam etmeye çalışacağız. İnşallah bir an önce toparlanıp, tekrardan 2 hafta önceki oyunumuza dönüp, kazanmak isteyeceğiz. Cezalı Ahmet Hakan'ın haricinde eksiğimiz yok" dedi.

Bayrampaşa maçında inanılmaz bir görüntünün olduğunu ve taraftarın takımlarına son derece yüksek destek verdiğine işaret eden Akyel, "Onlar Samsun maçındaki görüntüyü de görmüşlerdir. Herkes takımlarını destekliyor. Sona doğru yaklaşıyoruz. Taraftarımız arkamızda olduğu, bizi desteklediği, birlik olduğu sürece, bu takım iyi şeyler yapıyor. Onun içinde yine birlik içerisinde bir olup, seyirci, taraftar, yönetim hep beraber bu maçı kazanmak isteyeceğiz. Burada taraftara çok büyük görev düşüyor. Bayrampaşa maçında olduğu gibi hep beraber o güzel ambiansı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:04 Kaynak: DHA

İnegölspor, Fatih Akyel, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümraniyespor Teknik Direktörü, Trabzonspor'u Eledikleri Maçtan Sonra Ağladı UEFA, Bilerek Sarı Kart Gören Ramos Hakkında Soruşturma Başlattı

NBA'de Furkan Korkmaz Parkelerden 4 Hafta Uzak Kalacak Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:24:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Akyel: Birlik Olduğu Sürece Takım İyi Şeyler Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]