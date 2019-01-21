Son Dakika Haberleri: Fatih Akyel: "Çok İyi Bir Oyun Oynadık"

Fatih Akyel: "Çok İyi Bir Oyun Oynadık"

4 dakika önce

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Niğde maçının 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum" dedi.

Fatih Akyel:


İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Niğde maçının 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum" dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, 2-1 mağlup ettikleri Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akyel, "İkinci yarının ilk maçına çıktık. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zamandır içeride kazanamıyorduk, hep deplasmanda galip geliyorduk. İnşallah bu içerideki galibiyetlerimizin başlangıcı olur. Çünkü içeride de dışarıda da zor maçlar bizi bekliyor. Niğde maçının 1'inci arasından 90'ıncı dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum. Galip gelmesi gereken taraf bizdik. Bunun için çok mutluyuz. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz. Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Oyun olarak çok iyi bir oyun oynadık. Rakibi baskı altına aldık. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Maç 4-1, 5-1 de bitebilirdi. Her şeyden önce oyuncularımızın mücadelesi, hırsı, azmi ve kazanma isteği çok önemliydi. Bunu sahaya yansıttılar. Taraftarımıza, yönetimimize, camiamıza bu 3 puan armağan olsun. Bundan sonraki maçlarda galip gelip, yukarılara doğru tırmanmak isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

- İnegöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi Galatasaray, Erteleme Maçında Yarın Boluspor'la Karşılaşacak

Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:05:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Akyel: "Çok İyi Bir Oyun Oynadık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]