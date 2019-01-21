Fatih Akyel: "Çok İyi Bir Oyun Oynadık"

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Niğde maçının 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum" dedi.





İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Niğde maçının 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum" dedi.



İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, 2-1 mağlup ettikleri Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Akyel, "İkinci yarının ilk maçına çıktık. Kendi saha ve seyircimiz önünde bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zamandır içeride kazanamıyorduk, hep deplasmanda galip geliyorduk. İnşallah bu içerideki galibiyetlerimizin başlangıcı olur. Çünkü içeride de dışarıda da zor maçlar bizi bekliyor. Niğde maçının 1'inci arasından 90'ıncı dakikasına kadar maçı hak ettiğimize inanıyorum. Galip gelmesi gereken taraf bizdik. Bunun için çok mutluyuz. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz. Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Oyun olarak çok iyi bir oyun oynadık. Rakibi baskı altına aldık. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Maç 4-1, 5-1 de bitebilirdi. Her şeyden önce oyuncularımızın mücadelesi, hırsı, azmi ve kazanma isteği çok önemliydi. Bunu sahaya yansıttılar. Taraftarımıza, yönetimimize, camiamıza bu 3 puan armağan olsun. Bundan sonraki maçlarda galip gelip, yukarılara doğru tırmanmak isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.



- İnegöl

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