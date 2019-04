Fatih Akyel'den Sitemli Veda

İnegölspor ile karşılıklı anlaşmanın fesih edilmesinin ardından açıklama yapan teknik direktör Fatih Akyel, düzenlediği basın toplantısında sitem dolu sözler etti. Akyel, ayrılık nedenini bilmediğini söyleyerek, "4 puanla aldık, 44 puana ulaştık. Takımımıza 4-5 takviye yapıp Play-Off için oynarız diyorduk ama ligde kalalım yeter düşüncesi ortaya çıktı. Bunu başkan söyledi" dedi.



Kulüp tesislerinde açıklama yapan teknik direktör Fatih Akyel, "İnegölspor'daki görevimizi tamamladık. Yönetim kurulu ile görüşerek karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. 7-7,5 aylık dönemde İnegölspor için elimizden geleni yaptık. Doğru yaptıklarımız, yanlış yaptıklarımız vardır. Biz elimizdeki imkanlarla en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, oyuncularımıza, taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Bizim için güzel beri süreç geçti. Bu basın toplantısını herkese teşekkür etmek için yapmak istedim. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli isimler bazıları bizi kırsa da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"BAŞARILIYIM"



Yönetim kurulunun ayrılık nedenini bildirmediğini söyleyen Akyel, "Sadece karar olarak söyledi. Nasıl geldiysek öyle de gitmesini biliriz. Ben kendimi başarılı buluyorum. 4 puanla aldık. Grubumuz 1.lig ayarında. Üstteki 5 takım ekonomik anlamda da güçlü takımlar. 44 puana ulaştık. 50 puan sınırına dayandık. Biz elimizden gelenini en iyisini yaptık. Bu şartlarda bence iyi bir puana ulaştık" diye konuştu.



"HEDEF SÖYLENMEDİ"



İnegölspor ile anlaşmasında herhangi bir hedef söylenmediğinin altını çizen Akyel, "Devre arasında başkan ve yönetici arkadaşlarımızla oturduğumuzda takımımıza 4-5 takviye yapıp Play-Off için oynarız diyorduk ama ligde kalalım yeter düşüncesi ortaya çıktı. Bunu başkan söyledi. Ben de o zaman oyuncu almaya gerek yok dedim. Maliyetleri düşünelim dedik. Hedefimize de ulaştık" şeklinde konuştu.



YÖNETİM İSTEDİ



Akyel konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Genç oyuncularla alakalı yönetimimizden oynatalım şeklinde istekler geldi. Bizim takımımızı da zaten genç oyuncular vardı. Gökhan, Erdi, Ahmet Hakan'ı sonraki haftalarda kaleci Mustafa'yı oynattık. Ben her zaman söylüyorum; genç oyuncu oynatacağız diye farklı skorlarla mağlubiyet alamayız. Her hafta 4-5 oyuncu değerlendirelim istedim. Böyle de yaptım."



"ETİK OLMAYAN ŞEYLER VAR"



"1 ay önce yolların ayrılacağına dair dedikoduların olduğunu biliyorduk. Her daim söyledik. Biz yolcuyuz, siz hancısınız. Biz her zaman görevi bırakmaya hazırız. Biz hedefimize ulaştık. Başkanımız da bunu söyledi. Teşekkür etti. Ben bunu etik bulmuyorum. Ben hoca görevdeyken başka bir anlaşmayı yapmazdım. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına da yapmam. Etik olmayan şeyler var. Tek taraflı fesih açıklaması hoş değildi. Bunu da söyledim. Kendisi de bunu kabul etti."



"BAŞKANA KIRGINIM"



"Ben sadece Eşref Güç başkana kırgınım. Arkamdan hoca aramasaydı, yüzüme söyleseydi keşke. Bir tek başkana kırgınım. Yönetici, oyuncular, antrenör arkadaşlarım ve taraftara teşekkür ediyorum. Ama bu süreci başkan iyi yönetemedi. Başkanı 3-3,5 aydır göremiyorum. Konuşmuyoruz, sadece 30 saniye, 1 dakika merhaba diyoruz. Oyuncular da başkanı soruyorlar, nerede diye. Yönetici arkadaşlarımız çok koşuşturdular ama başkanı göremedik."



"GİTMEK İSTİYORSA GİTSİN DEDİM"



"İlk yarı maçlar bittiğinde Kemal, Raif ve Bilal ile ilgili bir şey söylenmedi. Kemal ile alakalı jübile ettirelim sezon sonunda dedim. Onore edelim dedim. Raif için hiçbir inisiyatif kullanmadım. Raif'in kalacağını biliyordum. Bilal için oynatamayabilirim, gönderebilirsiniz dedim. Gitmek istiyorsa gitsin dedim. Sonra bana telefonla 3 oyuncuyu kadro dışı bıraktık dediler."



İNEGÖLSPOR'DA İSTİFALAR DEVAM EDİYOR



İnegölspor yönetiminde dün 4 kişinin ardından bugün de Şeref Şentürk istifa etti. İstifaların, Fatih Akyel'in ayrılmasıyla ilgili olarak bir bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.



TFF 2'nci Lig'de mücadele veren İnegölspor'un yönetiminde yaprak dökümü devam ediyor. İnegölspor yönetiminde dün Kerem Arı, Talha Öziş, Kılıç Demirdaş ve Levent Özçiftçi'nin istifalarının ardından bugün de Şeref Şentürk'ün istifa ettiği öğrenildi. Şeref Şentürk'ün istifasının Fatih Akyel'in görevini bırakmasıyla herhangi bir bağlantısı olmadığı öğrenildi. İstifa eden Kerem Arı, Talha Öziş, Kılıç Demirdaş ve Levent Özçiftçi adına gerçekleşen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Tüm taraftar ve taraftar liderlerine, İnegölspor camiasına ve zor günde iyi günde bizleri yalnız bırakmayan İnegöl halkına duyurulur. Basında çıkan istifa haberimize istinaden; istifamızın Fatih Akyel'in görevini bırakmasıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Ayrıca İsmail Güldüren'in İnegölspor'umuza hizmet etmesini canı gönülden istiyoruz. İstifamız yönetimde oluşan fikir ayrılıklarındandır. Biz her zaman İnegölspor'umuzun maddi ve manevi yanındayız."



- İnegöl

