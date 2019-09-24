Son Dakika Haberleri: Fatih Akyel: Kupada tur atlamak istiyoruz
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Fatih Akyel: Kupada tur atlamak istiyoruz

19 dakika önce

TFF 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fatih Akyel: Kupada tur atlamak istiyoruz, System.String[]

TFF 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı.


Gümüşhanespor Teknik Direktörü Fatih Akyel, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, kadro olarak bazı eksikliklerin olduğunu söyledi.


Akyel, "Hazır olmayan oyuncularımız bize katıldı. Henüz iki hafta önce katıldılar. Antrenman yapmadan bazılarını sahaya soktuk. Bu sıkıntılarımız devam ediyor, ancak yönetimimizden elinden geleni yapıyor. Oyuncularımız zaten kişiliklerini ve şahsiyetlerini ortaya koyarak oynuyorlar. Onların durumu da her ne kadar kötü gözükse de genç oldukları için kendilerini göstermek istiyorlar. Eminim ki onlar da kupaya oldukça önem verecektir. Biz de veriyoruz. Kupa maçında oyuncularımız ellerinden geleni yapacaklar. Kupada da tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, Fatih Akyel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:55 
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