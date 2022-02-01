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Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı - Son Dakika

Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı

01.02.2022 22:06

Gazeteci Fatih Altaylı, canlı yayında ağırladığı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na "Siyasi anlamda egolusunuz" eleştirisini yaptı. Davutoğlu'nun bu eleştiri karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü. Daha sonra sözlerine devam eden Davutoğlu, "Mütevazı bir kişiliğim olduğunu herkes bilir. Kimseye kaba bir söz söylemem. Ama şunu da söyleyeyim, aldığım hiçbir işi düşük profilli şekilde yapmadım" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı ile yayınlanan Teke Tek programının konuğu oldu. Altaylı ve Davutoğlu'nun konuşmasını gerçekleştirdiği dakikalara, Altaylı'nın eleştirisi damga vurdu.

"SİYASİ ANLAMDA EGOLUSUNUZ"

Davutoğlu'nun " Türkiye'nin menfaatleri için gerekirse partimizi ikincil veya üçüncül konumda görürüz" sözlerini sarf ettiği sırada devreye giren Altaylı, "Siyasette sizin gibi egolu biri bunu söylüyorsa" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun bu sözlere şaşırmasının ardından yeniden söz alan Altaylı, "Siyasi anlamda bahsediyorum" dedi.

"MÜTEVAZI BİR KİŞİLİĞİM OLDUĞUNU HERKES BİLİR"

Altaylı'nın ardından bir kez daha söz alan Davutoğlu ise, "Mütevazı bir kişiliğim olduğunu herkes bilir. Kimseye kaba bir söz söylemem. Ama şunu da söyleyeyim, aldığım hiçbir işi düşük profilli şekilde yapmadım. Dışişleri Bakanı olduysam bunun gerekliliklerini yerine getirdim. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Fatih Altaylı, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na 'Egolusunuz' eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı - Son Dakika
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