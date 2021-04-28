Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler - Son Dakika

Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler

28.04.2021 23:21
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler, System.String[]

Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet etmesini eleştiren Altaylı, çok sert sözler kullandı. Altaylı, "Siz kimsiniz ulan serseriler. O tribün benim de yöneticilik yaptığım dönemde bana da istifa diye bağırdılar. Bunlar serseri grubu. Taraftarları kastetmiyorum. Mafya bağlantılı pislik bunlar" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir programda spor gündemini değerlendirdi. Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın, teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet etmesini eleştiren Altaylı, ultrAslan'a "Siz kimsiniz ulan serseriler" dedi.

İşte Altaylı'nın o açıklamaları:

"MAFYA BAĞLANTILI PİSLİKLER"

"Galatasaray Spor Kulübü tarihinde tribünden yönetilen bir kulüp olmadı. O tribün benim de yöneticilik yaptığım dönemde bana da istifa diye bağırdılar. Bunlar serseri grubu. Taraftarları kastetmiyorum. Bunun başındakileri kastediyorum. Bunun başında tarikatçı mafya bağlantılı birtakım pislikler var avanta işleri içerisinde. Galatasaray'ın Başkanı olan zat, Mustafa Cengiz, uzunca bir dönem camiaya karşı seviyesiz tavrını bu güruhun desteğiyle sürdürdü. Yani poposunu bunlara dayadı, bunların üzerinde oturdu koltuğunda.

"BAŞINA GELEN MÜSTEHAK"

O yüzden başına gelen müstehak. Kendisi meşruiyetini onlardan alıyordu. Ne oldu Mustafa efendi? Senin meşruiyeti bağladığın adamlar da senin meşruiyetine inanmıyorlar. Taraftar benim arkamda diyordun? Şimdi taraftar da arkanda değil camia da değil. Hala ne işin var orada? Hala utanmadan başkan adayı olacağım diyorsun

"SİZ KİMSİNİZ ULAN!"

İşin anane tarafına, gerçek tarafına gelmek gerekirse siz kimsiniz ulan serseriler. Sen kimsin? Sen mafyözlerle, kaçak mafyözlerle, düşüp kalkıyorsun. Üç tane tarikat bilmem nesinin elini eteğini öpüyorsun diye sana bu açıklamayı yapma hakkını kim veriyor ulan? Kim veriyor?

"BİR KELİME EDEMİYORLAR"

Fakat işin vahim tarafı bu değil. Bu haddini bilmezler, her zaman her yerde çıkar. Bunlara haddini bildiren kulüp tarafında kimse yok. Ne Abdurrahim Albayrak, ne Mustafa Cengiz bir kelime edemediği gibi bunlara karşı, 5-6 tane başkan adayı var onlardan da ses duymadık. Bir tek Eşref Hamamcıoğlu, yarı dansöz bir açıklamayla bir şeyler söylemeye çalıştı. Başkan adayısınız kardeşim, ben mi hadlerini bildireceğim. Ben de taraftarım, bana ne. Bir taneniz çıkıp da höst, hoşt diyebildiniz mi?

"AMAN KARŞIMIZA ALMAYALIM"

Onlar da 'aman taraftarı karşımıza almayalım, tribün ya bize bağırırsa' Tribünle yaşayan tribünle ölür, manyak mısınız siz? Galatasaray tribünden mi yönetilir. Taraftar taraftarlığını, yönetim yönetimliğini bilecek. Taraftar elbette önemli ama haddini bilen taraftar önemli.

"MAÇA GELMEZSİN, PROTESTO EDERSİN"

Maça gelmezsiniz, protesto edersiniz, maça sırtını dönersin, yönetim istifa diye bağırırsın bunlar tamam. Bildiri yayımlamak ne ulan, sizin haddinize mi? Kimsiniz siz? Ultraslan ne? Ama ben başından beri söylüyorum bunu. Kardeşim bu ultraslan benzeri oluşumlar Galatasaray'ın marka değerinden para çalıyorlar para. Markaya zarar veriyorlar diyorum dinleyen yok."

Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler

Fatih Altaylı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • haso: haberturkte basarılı bırısı degılsın orayı artık bırak baska yorumcu gelsın. mır mır konuşmalar o ekrana yaramıyor.ekranı pisletme.... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır

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