Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu 'TekeTek' programında koronavirüs süreci kapsamında sağlık çalışanlarının sorunları ele alındı. Programda, tedavilere çağrılan öğrencilerin stajyer oldukları için GSS ve KYK borçlarını ödeyemedikleri vurgulandı.
Programa katılan konuk, "Genel Sağlık Sigortalarını ödeyemedikleri için girişi yapıp geri gitmek zorunda kalıyorlar. Genel Sağlık Sigortasından herkes muaf olabilir. Bu bizim öğrencilerimizin başına da geliyor. Kredi Borçlar Kurumu ve Genel Sağlık Sigortası borçlarını ödeyemiyor bu çocuklar. Bizde intörn olanlar 5 sene sonra ailelerinden de düşüyorlar" dedi.
Bu süreçte zorluk çekildiği vurgulanırken, "Çocuklara tarama yapmak zorunda kalıyoruz aşılamalar için vs. Hiç değilse pandemi sürecinde herkesin Genel Sağlık Sigortası ve gençlerin Kredi Borçlar Kurumu borçları affedilmeli" ifadelerine yer verildi.
Fatih Altaylı ise bu sözlerin üzerine "Suriyelilerin böyle bir sorunu yok" diyerek cevap verdi. Altaylı'nın kullandığı bu ifade sosyal medyada da konuşuldu. Bazı kullanıcılar Altaylı'nın bu sözlerine destek verirken, bazıları ise eleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Fatih Altaylı'dan öğrencilerin KYK ve GSS borçlarına Suriyeli tepkisi: Böyle bir dertleri yok - Son Dakika