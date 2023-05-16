Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik

16.05.2023 20:15

Habertürk gazetesi yazarı ve Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı. Altaylı aldığı kararı bugünkü köşe yazısında duyurdu.

Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programların sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Altaylı, gazetedeki son köşe yazısında "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlığıyla okuyucu ve izleyicilerine veda etti.

"YOLLARI AYIRMAYA KARAR VERDİK"

Seçimin ilk turunun sonlanmasının ardından ayrılık kararı alan Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı. Bu yüzden de aslında bir süredir kafamda olan bir şeyi hayata geçirmenin zamanı geldiğine inandım. Ve dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik" dedi.

BİR SÜRE KENDİ SİTESİNDEN YAZMAYA DEVAM EDECEK

Şu an için ne yapacağını bilmediğini söyleyen Altaylı, "Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Altaylı bir süre kendi sitesinden yazmaya devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500

Fatih Altaylı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
21:53 İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
21:46 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Yolları ayırmaya karar verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement