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Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi - Son Dakika

Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi

29.01.2022 19:28
Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" başlıklı yazısında öne sürdüğü iddialar, Göç İdaresi Genel Başkanlığı tarafınca yalanlandı. Yapılan açıklamada "Kurumumuza ait sitede FETÖ reklamı yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Göç İdaresi Genel Başkanlığı'nin, internet sitesinden yapılan açıklamada, Habertürk gazetesi köşe yazarı Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" başlıklı bugünkü yazısında, "Live in Türkiye" sitesinde Türkiye'de konut bulmak için 3 sitenin önerildiği ve bunlar içerisinde FETÖ'ye aidiyeti nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin isminin geçtiği iddiasının yer aldığı belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, "Haberde bahsedilen içerikler kesinlikle Göç İdaresi Başkanlığımıza ait Live in Türkiye sitesinde yer almamakta olup, kurumumuza ait sitede FETÖ reklamı yapıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

"FATİH ALTAYLI'NIN İDDİALARI SONRASI ERİŞİME KAPATILMADI"

"Live in Türkiye"nin, Başkanlıkça Türkiye'de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir internet sitesi olduğu kaydedilen açıklamada, 21 Ocak 2022'de hizmete açılan siteye "www.liveinturkiye.com" adresinden ulaşıldığı bildirildi. Halihazırda erişim sağlanabilen sitenin adresinin "www.liveinturkey.gov.tr" olduğu belirtilen açıklamada, bu sitenin Fatih Altaylı'nıniddialarının ardından erişime kapatıldığı yönündeki ifadelerin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

"BAHSE KONU SİTENİN KURUMUMUZLA ALAKASI YOK"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yazıda yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve 'www.internations.org' adlı sitenin 'Living in Turkey' başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kumumuza ait olan 'Live in Türkiye'nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümünde hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır. Söz konusu yazıda geçen ifadeler bühtan olup, Başkanlığımıza yönelik bu iftiranın acilen düzeltilmesini bekliyoruz."

Açıklamada "www.internations.org" adlı sitenin "Living in Turkey" başlıklı bölümünde Zaman gazetesinin isminin geçtiği satır ile Başkanlığa ait "Live in Türkiye" internet sitesindeki "Barınma" başlıklı bölümün görseli de paylaşıldı.

Göç İdaresi Genel Başkanlığından Fatih Altaylı'nın iddialarıyla ilgili yalanlama
Göç İdaresi Genel Başkanlığından Fatih Altaylı'nın iddialarıyla ilgili yalanlama
Fatih Altaylı'nın Resmi sitede FETÖ reklamı iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi
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Fetullahçı Terör Örgütü, Fatih Altaylı, Türkiye, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Altaylı'nın 'Resmi sitede FETÖ reklamı' iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi - Son Dakika
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