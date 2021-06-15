Üye Girişi
Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş iddiası ses getirecek: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi - Son Dakika

Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş iddiası ses getirecek: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi

15.06.2021 09:10

Yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini aradığını söyleyen gazeteci Fatih Altaylı, Korkmaz'ın suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş hakkında utanç verici suçlamalar yaptığını söyledi. Altaylı, "Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar" konularının havada uçuştuğu görüşmede Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş'le ilgili tüm bu ileri sürülenleri kanıtlayabilecek bir bant kaydının da bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Habertürk yazarı ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, Sedat Peker'in iddiaları sonrasında izne ayrılan ve sessiz kalan Habertürk TV spikeri Veyis Ateş hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"KRİMİNAL NİTELİKTE SUÇLAMALAR"

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş'in kara para aklama suçlaması sonrasında yurtdışına kaçan SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz kaldığını iddia etmişti. Fatih Altaylı, Habertürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, "Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar" ifadesini kullandı.

"ELİNDE İDDİALARI İSPATLAYACAK BİR SES KAYDININ BULUNDUĞUNU DA SÖYLEDİ"

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!" dedi.

Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydına da sahip olduğunu kendisine aktardığını belirten Altaylı'nın kaleme aldığı yazı şu şekilde;

"Bir erkek sesi.

"Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım" dedi.

"Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum" dedi.

"Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim" dedi.

"Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı" diye başladı.

Gerisi utanç vericiydi.

Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.

Kriminal nitelikte suçlamalar.

Akıl alır gibi değildi.

Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu.

Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu.

Korkmaz'a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum.

İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi.

İlginç bir yanıttı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım.

Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen.

Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!

Keşke ilk gün çıkıp, "Bunlar külliyen yalandır" diyebilseydi."

Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi."

Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş iddiası ses getirecek: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi

Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı, Veyis Ateş, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş iddiası ses getirecek: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı 09:24 Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı 09:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar 09:19 Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar
Restoranı basan grup CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopasıyla saldırdı 09:14 Restoranı basan grup CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopasıyla saldırdı Teknede çırılçıplak görüntülenince sütten ağzı yanmış! Sinan Çetin bu kez plajda kıyafetleriyle güneşlendi 09:03 Teknede çırılçıplak görüntülenince sütten ağzı yanmış! Sinan Çetin bu kez plajda kıyafetleriyle güneşlendi Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti 00:44 Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini 23:30 Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar 21:17 Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar

Son Dakika Haberleri
09:23 Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu
09:21 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı
09:21 Tepki Rusya'dan bekleniyordu, ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine itiraz etti
09:20 Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim?
09:18 Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar
09:16 Bakanlıktan yeni adım! Hatırlatma aşısı olarak nitelendirilen 3'üncü doz yolda
09:14 Restoranı basan grup CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopasıyla saldırdı
09:10 Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş iddiası ses getirecek: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi
09:07 Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı dış basın çarpıtarak yayınladı
09:02 Teknede çırılçıplak görüntülenince sütten ağzı yanmış! Sinan Çetin bu kez plajda kıyafetleriyle güneşlendi
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz         
09:26
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim? Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim?         
09:20
Bakanlıktan yeni adım! Hatırlatma aşısı olarak nitelendirilen 3'üncü doz yolda Bakanlıktan yeni adım! Hatırlatma aşısı olarak nitelendirilen 3'üncü doz yolda         
09:17
Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı dış basın çarpıtarak yayınladı Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı anı dış basın çarpıtarak yayınladı         
09:08
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesajı verdi         
00:10
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı         
19:43
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 09:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Altaylı'nın Veyis Ateş iddiası ses getirecek: Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, 'Elimde bant kaydı var' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement