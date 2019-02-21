Son Dakika Haberleri: Fatih Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Başarı

Fatih Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Başarı

1 saat önce

Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Nevriye Erkaya, Antalya'da düzenlene turnuvadan başarılarla döndü.

Fatih Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Başarı, System.String[]
Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Nevriye Erkaya, Antalya'da düzenlene turnuvadan başarılarla döndü.

Dünya Taekwondo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) 12 - 17 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele ettiği turnuvada milli takımda mücadele eden Eskişehirli genç sporcu Nevriye Kaya, bir altın bir de gümüş madalya kazandı. Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Erkaya, mix takım müsabakalarında Türkiye ve Eskişehir'e uluslar arası birincilik, senkrom takım müsabakalarında da uluslar arası üçüncülük kazandırdı. Erkaya, turnuvada her iki ödülü alan tek sporcu oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Eskişehir, Antalya, Anadolu Lisesi, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu

Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:33:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]