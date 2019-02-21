Fatih Anadolu Lisesi'nden Uluslararası Başarı
1 saat önce
Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Nevriye Erkaya, Antalya'da düzenlene turnuvadan başarılarla döndü.
Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi
öğrencisi Nevriye Erkaya, Antalya
'da düzenlene turnuvadan başarılarla döndü.
Dünya Taekwondo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye
Taekwondo Federasyonu 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) 12 - 17 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele ettiği turnuvada milli takımda mücadele eden Eskişehirli genç sporcu Nevriye Kaya, bir altın bir de gümüş madalya kazandı. Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Erkaya, mix takım müsabakalarında Türkiye ve Eskişehir'e uluslar arası birincilik, senkrom takım müsabakalarında da uluslar arası üçüncülük kazandırdı. Erkaya, turnuvada her iki ödülü alan tek sporcu oldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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