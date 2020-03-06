Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Yasin Dallı ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Yasin Dallı ile buluştu - Son Dakika Spor

Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Yasin Dallı ile buluştu

6 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 'her genç bir yarın demektir' anlayışıyla kültür, sanat ve spor alanında gençlere yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Yasin Dallı ile buluştu, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 'her genç bir yarın demektir' anlayışıyla kültür, sanat ve spor alanında gençlere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Mart ayı etkinlikleri kapsamında Karacakılavuz Mahallesi'nde doğan Süleymanpaşalı spor spikeri Yasin Dallı, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.


'Hayallerinin peşinden koş' sloganıyla gençlerin karşısına çıkan spiker Yasin Dallı, küçük bir çocukken hayalini kurduğu spikerlik mesleğinin nasıl gelecekteki işi olduğunu, geldiği noktaya nasıl ulaştığını, sporda spikerlik yapmanın zorlukları ile avantajlarını ve yazarlık sürecini öğrencilerle paylaştı.


Gençlerin mutlaka hayallerinin peşinden koşması gerektiğinin altını çizen Dallı, kendi hayallerini, spikerliğe ulaşmasını ve bu yolda kendisine örnek aldığı spor camiasının önemli isimleri Ümit Aktan, Aydın Köker ve Öztürk Pekin'in yaşamlarından kesitler verdi.


Süleymanpaşa'nın şampiyonlarına ödüllerini takdim etti


Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorularını da içtenlikle cevaplayan Yasin Dallı, Liselerarası Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren Süleymanpaşa'nın şampiyonlarına ödüllerini takdim etti. Genç Erkekler kategorisinde birinci olan Efe Sarı ve ikincilik elde eden Asım Eryılmaz ile Genç Kızlar kategorisinde birinci Zehra Betül Balantekin, ikinci Zehra Çiloğlu ve üçüncü İlknur Topçu ödüllerini Yasin Dallı'nın elinden almanın mutluluğunu yaşadılar.


Başkan Yüksel'e teşekkür etti


Etkinlik sonunda Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu, Yasin Dallı'ya teşekkür ederek çiçek verdi. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel adına da plaket takdim edilen programın sonunda Dallı, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile öğrenciler için hizmetlerini arttıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Anadolu Lisesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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