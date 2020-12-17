Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'ndan nefes kesen uçuş - Son Dakika

Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'ndan nefes kesen uçuş
17.12.2020 10:52
Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'ndan nefes kesen uçuş Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'nun nefes kesen uçuş videosu izleyenleri hayran bıraktı.
Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'ndan nefes kesen uçuş
ERZURUM - Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'nun nefes kesen uçuş videosu izleyenleri hayran bıraktı.
Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama A Milli takımı sporcularından Fatih Arda İpcioğlu, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Atlama Kuleleri'nde sürdürüyor.
Fatih Arda İpcioğlu'nun atlayışını kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler izleyenlerin adeta nefesini kesti. Kuş gibi havadan süzülen Milli sporcu yeni sezonda büyük başarılara imza atmak adına yoğun bir çalışma içerisine girdi.
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