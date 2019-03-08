Fatih Atay'dan Kadınlara 8 Mart Sürprizi
10 dakika önce
Millet İttifakı'nın CHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara sürpriz yaptı.
Millet İttifakı'nın CHP
'li Efeler
Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Fatih Atay
, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
'nde kadınlara sürpriz yaptı.
Başkan Adayı CHP'li Atay Atatürk
Kent Meydanı'nda ve fabrikada çalışan kadınlara karanfil dağıttı; Yılmaz Özdil
'in 'Mustafa Kemal' adlı kitabını hediye etti.
Kadının toplumdaki yerinin daha iyi koşullara çekilmesi gerektiğini kaydeden CHP'li Mehmet Fatih
Atay, "Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel koşularının iyileştirilmesi gerekiyor. Kadınlarımız toplumun her alanında her meslekte olmalı. Onlar varsa yaşam var. Bugün güzel ve özel bir gün, kadınlarımızı bugüne kadar hiç unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız.31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Efeler Belediye Başkanlığını kazandığımız takdirde kadınlarımıza yönelik yapacağımız projelerle Efeler Belediyesi tüm Türkiye
'de ses getirecektir. Tüm kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyorum." dedi.
CHP'li Atay'a nazik davranışından dolayı teşekkür eden bir vatandaş, "Keşke herkes sizin gibi güler yüzlü, sıcak kanlı ve samimi olsa." dedi. - AYDIN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:45 Kaynak: İHA
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor
İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar
Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü