Fatih Atay'dan Kadınlara 8 Mart Sürprizi

Millet İttifakı'nın CHP 'li Efeler Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Fatih Atay 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 'nde kadınlara sürpriz yaptı.Başkan Adayı CHP'li Atay Atatürk Kent Meydanı'nda ve fabrikada çalışan kadınlara karanfil dağıttı; Yılmaz Özdil 'in 'Mustafa Kemal' adlı kitabını hediye etti.Kadının toplumdaki yerinin daha iyi koşullara çekilmesi gerektiğini kaydeden CHP'li Mehmet Fatih Atay, "Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel koşularının iyileştirilmesi gerekiyor. Kadınlarımız toplumun her alanında her meslekte olmalı. Onlar varsa yaşam var. Bugün güzel ve özel bir gün, kadınlarımızı bugüne kadar hiç unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız.31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Efeler Belediye Başkanlığını kazandığımız takdirde kadınlarımıza yönelik yapacağımız projelerle Efeler Belediyesi tüm Türkiye 'de ses getirecektir. Tüm kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyorum." dedi.CHP'li Atay'a nazik davranışından dolayı teşekkür eden bir vatandaş, "Keşke herkes sizin gibi güler yüzlü, sıcak kanlı ve samimi olsa." dedi. - AYDIN