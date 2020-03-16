Fatih Atay en başarılı başkanlar arasında yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Atay en başarılı başkanlar arasında yer aldı - Son Dakika

Fatih Atay en başarılı başkanlar arasında yer aldı

7 saat önce

Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, en başarılı belediye başkanları listesinde 4'üncü sırada yer aldı.

Fatih Atay en başarılı başkanlar arasında yer aldı, System.String[]

Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, en başarılı belediye başkanları listesinde 4'üncü sırada yer aldı.


31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin ardından 1 yıllık süre neredeyse tamamlandı. Belediye başkanlarının bu süre zarfında yaptığı çalışmalar SONAR Araştırma Şirketi tarafından masaya yatırıldı. 20 büyükşehirdeki 147 ilçede başkanların performansının vatandaşlara sorulduğu anket sonucunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, aldığı yüzde 70 başarılı bulunma oranı ile en başarılı belediye başkanları arasında 4'üncü oldu.


Araştırmanın, son 4 yıl içinde sahası itibariyle gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı araştırma olduğunu belirten SONAR Araştırma Şirketi, üç ayda bir çeşitli konularda araştırmalar gerçekleştirdiklerini, araştırmaya göre 31 Mart 2019 tarihinde seçilen belediye başkanlarının kendi ilçelerinde sorgulanarak başarı oranlarının saptandığını vurguladı.


İstanbul hariç nüfusu yüksek olan 20 Büyükşehir'in toplam 333 ilçesinin 147'sinde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişiler ile yapılan ankette vatandaşa, "Genel olarak düşündüğünüzde ilçe Belediye Başkanınız sizce başarılı mı?" sorusu yöneltildi. Verilen cevaplar neticesinde, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, yüzde 70.8'lik başarı oranıyla Türkiye'de en başarılı 4'üncü İlçe Belediye Başkanı olarak listede üst sıralarda yer aldı.


Anket sonuçlarından memnuniyetini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay " SONAR Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde yapılan ankette 'Başarılı Belediye Başkanlar' sıralamasında %70,8 ile 4. Sırada yer aldım. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar Efeler Belediyesi ailesi olarak Efelerli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Efeler'in Türkiye genelinde 'Marka Kent' olarak tanınması için yola çıkmıştık. Anket sonuçları da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Efeler'de 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın Efeler Belediyesi olarak yanındayız. Yapılan araştırmalarda memnuniyetlerini dile getirerek bizleri onurlandıran Efeler halkımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Efeler." dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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