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Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi - Son Dakika

Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi

05.11.2021 23:59

Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi Tosuncuk'un ağabeyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi

Tosuncuk'un ağabeyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, savcılıktaki ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık tutuklamaya sevk yazısında, Fatih Aydın'ın ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiğini belirtti.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmasının ardından Salı günü Türkiye'ye iade edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Fatih Aydın'ın savcılıktaki işlemleri sona erdi.

3 ayrı suçtan tutuklama talebi

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Aydın'ın ifade işlemi 5 saat sürdü. Savcılık, Fatih Aydın'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

'Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda örgütü yönetti"

Savcılık Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazdığı tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Fatih Aydın'ın çiftlik bank kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğunu, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiğini kaydetti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü sırada şüpheli Fatih Aydın'ın yurt dışına çıktığı, şüpheli Fatih Aydın'ın Fame Game Software Ltd.Şti.'nin ortaklarından olduğu, bu firmanın ve diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu belirtildi.

'Hileli davranışlarla daha çok oyuncudan para temin etti'

Sevk yazısında, Mehmet Aydın'ın ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği aktarıldı. Şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile birlikte Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağladığı, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği anlatıldı.

'Tüm mağdurlara karşı sorumlular'

Bu nedenlerle şüpheli Fatih Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğunun belirtildiği yazıda, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ettikleri kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden hileli davranışlarla oyuncuların katılımlarını, oyunda uzun süre kalmalarını ve daha çok yatırım yapmayı sağladıklarını vurguladı.

Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu belirtti. Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu göz önünde bulunduran savcılık, Fatih Aydın'ı tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi
Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi
Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi
Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Aydın'a savcılıktan tutuklama talebi - Son Dakika
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