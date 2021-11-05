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Fatih Aydın, "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Fatih Aydın, "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında ilk kez hakim karşısına çıktı

05.11.2021 19:55
Fatih Aydın,

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Fatih Aydın, ağabeyi Mehmet Aydın ile ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Fatih Aydın, ağabeyi Mehmet Aydın ile ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, gözaltı süresinin dolmasının ardından sevk edildiği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında, soruşturma kapsamında işlemleri devam ederken, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ara celsesine katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti yapılan Aydın, Türkiye'de bir adresinin olmadığını ve mal varlığının da bulunmadığını söyledi.

Aydın, Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'nde kısa bir dönem müdürlük yaptığını belirterek, "Ben bu şirketlerin sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde de hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım. Şirket faaliyetlerine katılmadım. Kardeşim bana şirketlerin hiçbir zaman aktif olmadığını söyledi. Ben bu Çiftlik Bank işlerine hiç katılmadım. Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır." diye konuştu.

Sadece Bursa'da açılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'nin ilk açılan küçük şarküterisinde müdürlük yaptığını kaydeden Fatih Aydın, kardeşinin açtığı dükkanın ruhsat işlemlerindeki sıkıntıyı halledebilmesi için kendisine müdürlük verdiğini, ancak kendisinin burada şahsına ait araçla getir götür işlerini yaptığını iddia etti.

"Kardeşimin yanında kısa bir dönem çalıştım"

Fatih Aydın, Çiftlik Bank sitesine ilişkin hiçbir faaliyette bulanmadığını ve oyun oynattırmadığını savunarak, "Bu yolla bir kazanç sağlamadım. Ben sadece kardeşimin yanında kendi aracımla işçi olarak kısa bir dönem çalıştım. Uruguay'a gittiğimde kardeşim bana bir araba hediye etti. Onu da Uruguay devletine teslim ettim. Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de böyle bir oyun var diye öneride bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank sitesini kardeşinin tek başına kurmasının imkansız olduğunu belirten Aydın, kardeşinin yazılım bilmediğini, kendisinin görmediği bir arkadaşına bu işlemi yaptırdığını söyledi.

Fatih Aydın, Bursa'da çalıştığı dönemde belediyeden kontrol için görevlilerin gelerek "Bank" ibaresini kullanamayacaklarını söylediklerini hatırladığını da sözlerine ekledi.

Mahkeme, sanık Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı Mart ayına erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "Bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başvuru yaptığı belirtiliyor.

Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Softwar Limited Şirketi'nin yetkilileri olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde ve televizyonlarda gösterilen reklamlarda "Bank" ifadesini kullandıkları anlatılıyor.

Sanıkların "Bank" ifadesini kullanmak için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan izin almadıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullanmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade ediliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Çiftlik Bank, Fatih Aydın, Muhalefet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Aydın, 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' davasında ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Aydın, "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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