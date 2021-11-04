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Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi - Son Dakika

Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi

04.11.2021 20:40

Fatih'teki Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Fatih'teki Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Bakırcılar Çarşısı'nın önünde İBB'nin sorumluluğunda altyapı yenileme çalışmaları kapsamında kazı başlatıldı.

Esnafa 15 gün süreceği söylenen çalışma henüz tamamlanamadı. Çalışmalar sırasında su borusu patlayınca bazı dükkanları su bastı ve esnafın malları zarar gördü. Ayrıca caddenin sürekli çamurlu olması ve bazı noktalarda elektrik kablolarının açıkta bulunması nedeniyle müşterilerin bu yolu tercih etmediğini belirten esnaf, işlerinin azaldığından yakındı.

Çarşı esnafından Kenan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın uzun sürdüğünü belirterek, ekiplerin ağır çalıştıklarını öne sürdü.

İş yerlerinin fayanslarının da çalışmalar sırasında kırıldığını anlatan Altun, "Bundan iki gün önce İSKİ burada çalışma yaptı. Mallarımızın hepsini ıslattılar. Mağdur durumdayız. Malları kurutmaya çalışıyoruz. Kepçe çalışırken boruya vurduğu gibi patlattı. Dükkanı su bastı. Bir önlem almadılar, alsalardı bunca sıkıntıyı, eziyeti çekmezdik" diye konuştu.

Esnaf Kadir Korkut da çalışmanın yaklaşık iki ay önce başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her gün 1-2 metre kazıp bırakıyorlar. Bazı günler hiç çalışmıyorlar. Yağmur yağmadığı halde burası ıslaktı çünkü boru patlamıştı. Mallarımız tozlanıyor, çamurlanıyor. Ürünlerimiz zarar görüyor. Ayrıca bu caddede bu şekilde insanların yürümesi çok zor. Dolayısıyla turistler, müşterilerimiz burada yürümek istemiyorlar. Bazı müşterilerimizin çoluğu çocuğu var. Bebek arabasıyla, yaşlı insanlarla gelenler var. Bu şekilde görünce caddeye girmiyorlar. Hem meydan tarafında hem de bu tarafta çalışma var. Mağduriyetimiz ne kadar sürecek bilmiyoruz. '15 günde bitecek' dediler, 45 günü geçti halen devam ediyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Caddede bizim bir problemimiz yoktu. Ama 'Altyapıyı yenileyeceğiz' dediler, kazdılar."

Bu arada, boru patlaması nedeniyle ürünleri ıslanan esnafın, mallarını cadde korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştıkları görüldü.

Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi
Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi
Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi
Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Bakırcılar Çarşısı esnafı, uzun süren altyapı çalışmasından şikayetçi - Son Dakika
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