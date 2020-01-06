Fatih Balat sahilinde denizden haç çıkarma töreni sırasında bir kişi fenalaştı. - Son Dakika

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Fatih Balat sahilinde denizden haç çıkarma töreni sırasında bir kişi fenalaştı.
6 saat önce
Fatih Balat sahilinde denizden haç çıkarma töreni sırasında bir kişi fenalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
Fatih Balat sahilinde denizden haç çıkarma töreni sırasında bir kişi fenalaştı. Denize atlayan balık adamlar tarafından kıyıya çıkarılan yarışmacıya kalp masajı yapıldı. - İSTANBUL
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