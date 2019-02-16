Fatih Balat'ta 4 Katlı Bir Bina Çöktü. Olay Yerine Polis ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi.
1 saat önce
IHAAW150313-ASA/16-02-2019- Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü.
IHAAW150313-ASA/16-02-2019
- Fatih
Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 16.02.2019 15: 03: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: İHA
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