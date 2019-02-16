Son Dakika Haberleri: Fatih Balat'ta 4 Katlı Bir Bina Çöktü. Olay Yerine Polis ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi.

Fatih Balat'ta 4 Katlı Bir Bina Çöktü. Olay Yerine Polis ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi.

1 saat önce

IHAAW150313-ASA/16-02-2019- Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü.

Fatih Balat'ta 4 Katlı Bir Bina Çöktü. Olay Yerine Polis ve İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi., System.String[]
IHAAW150313-ASA/16-02-2019

- Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 16.02.2019 15: 03: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: İHA

İtfaiye, Polis, Fatih, 3. Sayfa
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