Fatih Balatta Üç Katlı Metruk Binadan Düşen Parçalar Korkuttu.
2 saat önce
IHAAW111033-ASA/27-02-2019- Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu.
IHAAW111033-ASA/27-02-2019
- Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu. Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 27.02.2019 11: 10: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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