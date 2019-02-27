Son Dakika Haberleri: Fatih Balatta Üç Katlı Metruk Binadan Düşen Parçalar Korkuttu.

Fatih Balatta Üç Katlı Metruk Binadan Düşen Parçalar Korkuttu.

2 saat önce

IHAAW111033-ASA/27-02-2019- Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu.

Fatih Balatta Üç Katlı Metruk Binadan Düşen Parçalar Korkuttu., System.String[]
IHAAW111033-ASA/27-02-2019

- Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu. Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 27.02.2019 11: 10: 33 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Fatih, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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