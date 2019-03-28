Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Roman Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katıldı. Toplantıya katılan Kasapoğlu, belediye başkan adayı Ergün Turan ile birlikte gençler ve kadınlar için projeleri olduğunu belirterek; "Siz değerli hanımefendilerin ve gençlerimizin spora erişimi noktasında özellikle başkanımızla da çalıştık, birçok projeyi hayata geçireceğiz" dedi.



Yerel seçime sayılı günler kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih'te yaşayan Roman vatandaşlarla Topkapı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kasapoğlu, birliktelik mesajı vererek hiçbir şer cephesinin Türkiye'yi bölemeyeceğini ifade etti. Ardından Kasapoğlu, gençlere ve kadınlara yönelik spora erişim konusunda Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile birlikte çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Öte yandan spor ile alakalı gerekli yatırımların olacağını belirten Kasapoğlu, sportif faaliyetlerin gençlerin sosyal yaşama kazandırılma noktasında önemli olduğunu dile getirdi. Başkan adayı Ergün Turan ise Roman vatandaşların Fatih'in asli unsurları olduğunu ve yaşam tarzlarına dokunulmayacağını belirtti. Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracaklarını belirten Turan, "Evlerinizdeki bazı sıkıntılar da dahil olmak üzere burada yaşamınızı ne kadar kolaylaştırabilirsek bu konuda olduğunuz yerlerde farklı bir belediyecilik göreceksiniz" dedi.



"Hiçbir güç, odak, şer cephesi bizi ayırmaya, bölmeye hiçbir zaman muvaffak olamayacak"



Türkiye'yi bölmek isteyenlerin hedeflerine ulaşamayacağını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "82 milyon vatandaş beraberiz. Hiçbir güç, odak, şer cephesi bizi ayırmaya, bölmeye hiçbir zaman muvaffak olamayacak. İnşallah sizlere hizmet etmekte çok önemli bir görev. Sizlerin çocuklarının, gençlerimizin yarınları çok önemli. Roman kardeşlerimiz arasında ben hep fark etmişimdir. Çok ayrı yeteneklere sahip arkadaşlarımız var. Gerek sportif anlamda, gerek sanatsal anlamda onları keşfetme ve kazandırma yönünde belediyemizle birlikte ciddi çalışmalarımız olacak" dedi.



"Bakanlık olarak gençlerimizi ve kadınlarımızı odak alan bir hizmet anlayışı hedefliyoruz"



Fatih'te gençler ve kadınlar için pek çok projeyi başkan adayı Ergün Turan ile birlikte hayata geçireceklerini belirten Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizler için öncelikli. Bunun yanında kadınlarımız da çok öncelikli. Biz bakanlık olarak özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı odak alan bir hizmet anlayışı hedefliyoruz. Bu manada siz değerli hanımefendilerin ve gençlerimizin spora erişimi noktasında özellikle başkanımızla da çalıştık, birçok projeyi hayata geçireceğiz. Gençlerimiz için, onların yeteneklerini geliştirme ve onları hayata, sosyal aktivitelere daha aktif şekilde kazandırma yönünde çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili yatırımlarımız olacak. İnşallah her birini en kısa sürede sizlerin hizmetine kazandıracağız. Elbette spor Fatihimiz için, gençlerimiz için çok önemli. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumanın, onları hayata, sosyal camiaya kazandırmanın yanında sportif başarısı yönünde potansiyeli olan gençlerimiz var" şeklinde konuştu.



"Yaşamınıza ben olduğum müddetçe dokunulmayacak"



AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, "Bundan sonra siz buranın asli unsurlarısınız. İster Ahırkapı, ister Balat, Ayvansaray nerede Roman kardeşimiz varsa; bir defa yaşamınıza ben olduğum müddetçe dokunulmayacak. Evlerinizdeki bazı sıkıntılar da dahil olmak üzere burada yaşamınızı ne kadar kolaylaştırabilirsek bu konuda olduğunuz yerlerde farklı bir belediyecilik göreceksiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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