Son Dakika Haberleri: Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu

Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu

44 dakika önce

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan şehit yakınları ve gazilerle buluştuİSTANBUL - AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan şehit yakınları ve gazilerle buluşarak projelerini anlattı.

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan şehit yakınları ve gazilerle buluştu

İSTANBUL - AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan şehit yakınları ve gazilerle buluşarak projelerini anlattı.
Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, şehit yakınları ve gazilerle Topkapı Sosyal Tesisleri'nde buluştu. Program şehitler için önce Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Turan, "Hepimiz bir gün öleceğiz, bu mukadderat ama şehit olmak başka bir şey. Allah, şehitlerimizin şefaatine nail etsin bizleri. Biz bunu umut ediyoruz. Bizi de şehitlerimizin uğruna öldükleri bu memleket, ezan, bayrak, vatan davasından ayırmasın. Şehitler ölmez, ne zaman ölürler? Arkalarından gelenler onları unuturlarsa, şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadele ettiği davayı unuturlarsa, şehitlerimiz ve gazilerimiz bana göre o gün ölmüşlerdir. Ama hamdolsun bugün şehitlerimizin, gazilerimizin uğrunda öldükleri vatan ve mücadele, bugün devletimiz tarafından al bayrak inmemek üzere ülkemizin her köşesinde, bazen sınır ötelerinde şanlı bayrağımız güçlü bir şekilde dalgalanmaktadır. Bir kardeşiniz olarak elimden gelen bütün imkanlar çerçevesinde şehit annelerimiz, gazi annelerimiz bizim de annelerimizdir. Onların babaları bizim babalarımız, onların evlatları da bizim evlatlarımızdır" ifadelerini kullandı.
Turan programın ardından çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Fatih, Genel
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