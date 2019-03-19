Son Dakika Haberleri: Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

2 saat önce

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettiİSTANBUL - Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL - Yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştiren Turan'a turistler de yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sıklaştıran AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Kürkçü Han, Hürriyet ve Tarihi Mısır Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret etti. Kürkçü Han ve Hürriyet Çarşısı'nda esnafla sohbet eden Turan, alışverişe gelen vatandaşların da halini hatırını sordu. Ardından Tarihi Mısır Çarşısı'na geçen Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Tayyar Başıbüyük'ü ziyaret etti.
Esnafın derdini dinleyen ve onlarla ayaküstü muhabbet eden Turan'a esnaflar seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan'a turistler de ilgisiz kalmadı. Bir Hintli turist ile İngilizce sohbet eden Turan, Hindistan'a iki kez gittiğini ve iki hafta Mumbai'de kaldığını söyledi. Turan'a ilgi gösteren turistler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Eminönü Çiçek Pazarı'nı da ziyaret eden Turan burada Sultan Papağanı cinsi papağanı sevdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Fatih, Mısır, Genel
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