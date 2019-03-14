Son Dakika Haberleri: Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Turistik Otel Sahipleriyle Bir Araya Geldi

Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Turistik Otel Sahipleriyle Bir Araya Geldi

36 dakika önce

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Sultanahmet'te bulunan otellerin işletmecileriyle bir araya geldi.

Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Turistik Otel Sahipleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Sultanahmet'te bulunan otellerin işletmecileriyle bir araya geldi. Turan, otel fiyatlarının ucuz olduğunu belirterek; "Hiç kimse bu kadar önemli merkezi ucuza pazarlamaz. Bununla alakalı hep beraber sektörel anlamda yapacaklarımız vardır" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Sultanahmet'te bulunan otellerin işletmecileriyle Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Otel işletmecilerinin sorunlarını dinleyen Turan, Fatih gibi önemli ve tarihi bir merkezin ucuza pazarlandığını dile getirdi. Otel fiyatlarının ucuz olduğunu dile getiren Turan, "Siz sürekli arzı artırırsanız, talebi artıramazsanız fiyatlar aşağıya doğru iner. Hiç kimse bu kadar önemli merkezi bu kadar ucuza pazarlamaz. Bununla alakalı hep beraber sektörel anlamda yapacaklarımız vardır" diye konuştu.

"Hiç kimse bu kadar önemli merkezi ucuza pazarlamaz"

Otel fiyatlarının ucuz olduğunu ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, "Biz İstanbul'un en kıymetli merkezindeyiz. Turizmde otel fiyatları ortalama 40-50 Euro diyorlar. Dünyanın hiçbir tarihi merkezinde bunlar kabul edilir şeyler değil. Arz-talep meselesidir. Siz sürekli arzı artırırsanız, talebi artıramazsanız fiyatlar aşağıya doğru iner. Hiç kimse bu kadar önemli merkezi ucuza pazarlamaz. Bununla alakalı hep beraber sektörel anlamda yapacaklarımız vardır" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:08 Kaynak: İHA

Sultanahmet, Fatih, Güncel
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