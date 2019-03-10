Son Dakika Haberleri: Fatih Belediye Başkan Adayı Turan'dan Vefa Gençlik Merkezi'ne Ziyaret

Fatih Belediye Başkan Adayı Turan'dan Vefa Gençlik Merkezi'ne Ziyaret

1 saat önce

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, gençlerin sportif faaliyetlerini yakından inceledi.

Fatih Belediye Başkan Adayı Turan'dan Vefa Gençlik Merkezi'ne Ziyaret, System.String[]
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, gençlerin sportif faaliyetlerini yakından inceledi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, yetkililerden gençlik merkezi hakkında bilgi alarak, spor tesisini gezdi. Karate ve boks gibi spor dallarında eğitim gören gençlerin çalışmalarını yakından inceleyen Turan, ardından ebru sanatı ile uğraşan gençlerin çalışmalarını izledi. Satranç oynayan minikleri de ziyaret eden Turan, onlarla sohbet etti. Turan, İstanbul Minikler Karate Dostluk Turnuvası'nın şampiyonlarına madalyalarını da verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Ergün Turan, Fatih, Politika
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