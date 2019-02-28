Son Dakika Haberleri: Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Öğrencilerin Hazırladığı Sergiyi Ziyaret Etti

Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Öğrencilerin Hazırladığı Sergiyi Ziyaret Etti

56 dakika önce

Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Fatih Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndaki resim atölyesinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Öğrencilerin Hazırladığı Sergiyi Ziyaret Etti, System.String[]
Fatih Belediye Başkan Adayı Turan, Fatih Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndaki resim atölyesinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin yaptığı yağlı boya çalışmalarını inceleyen Başkan Adayı Turan, "Ben elimden gelen desteği veririm. Bunların sergilenmesi, Fatihliler'in bunlardan haberdar olması lazım" dedi.

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kız İmam Hatip Ortaokulu'ndaki resim atölyesinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin yaptığı yağlı boya çalışmalarını yakından inceleyen Turan, gençlerle birlikte samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin eserleri hakkında tek tek bilgi alan Turan, ardından resim öğretmeni Ertuğrul Çakır'a Ahmet Yakupoğlu'nun İstanbul ve Anadolu isimli kitaplarını hediye etti. Turan, ziyaret sonrasında öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Fatihliler'in bunlardan haberdar olması lazım"

Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu resimlerin sergilenmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, "Fatihimiz medeniyetimizin merkezi. Ben elimden gelen desteği veririm. Bunların sergilenmesi, Fatihliler'in bunlardan haberdar olması lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:07 Kaynak: İHA

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