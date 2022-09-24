Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İBB'nin hafriyat iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İBB'nin hafriyat iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması

24.09.2022 22:24
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İBB'nin hafriyat iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarihi kara surlarına ilçe belediyesinin hafriyat döktüğü iddiasına ilişkin "İBB sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki yalnızca 844 metrekarelik alanda kumlama ve...

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarihi kara surlarına ilçe belediyesinin hafriyat döktüğü iddiasına ilişkin "İBB sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki yalnızca 844 metrekarelik alanda kumlama ve hafriyat çalışmasını yaptı. Biz bu bölgeyi de içine alan 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibinin ilçe belediyesi olarak alanı kirlettiklerini, onların ise temizlediğini söylediğini aktardı.

Fatih Belediye Başkanı Turan, "Oysa İBB yönetimi 844 metrekarelik bir alanın gösterisini yapmakta iken biz Fatih'imize, İstanbul'umuza 230 bin metrekarelik tarihi bir şölen hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Turan, 2019'un Nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile Topkapı'dan Silivrikapı'ya kadar sur dibinde 230 bin metrekarelik bir alanda Kara Surları Millet Bahçesi'ni projelendirip yapımına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk aşama olarak 3.5 yılda vatandaşlarımızın rızasını alarak ve imar planlarına uygun olarak kamulaştırıp, UNESCO Dünya Miras Alanı'nı ortaya çıkardık. Proje tamamlandığında Fatih'imize 230 bin metrekare yeşil alan kazandırmış, ilçemizdeki yeşil alanı toplamda yüzde 58 artırmış olacağız. İBB ise sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki yalnızca 844 metrekarelik alanda kumlama ve hafriyat çalışmasını yaptı. Biz bu bölgeyi de içine alan 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Belediye Başkanı Turan'dan İBB'nin hafriyat iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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