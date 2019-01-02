Son Dakika Haberleri: Fatih Belediye Başkanı Suver'den Çöken Bina Açıklaması

Fatih Belediye Başkanı Suver'den Çöken Bina Açıklaması

1 saat önce

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Fatih Belediye Başkanı Suver'den Çöken Bina Açıklaması, System.String[]
Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Gece yangında hasar gören binanın çevresinde gerekli önlemleri aldıklarını vurulayan Suver, "Bina sahibi bir arkadaşı ile birlikte kasayı kurtarmak için metruk binaya giriyor. Bu çökme olayı meydana gelmiş" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver Yedikule'de çöken binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Suver, "Sabah 5 sıralarında burada metruk bir binada yangın oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Biz de metruk binanın yanında bir esnaf kardeşimizin yeri vardı. Baktık burası tehlike arz ediyor. Burayı sardık, arkadaşlara kimse girmesin dedik. Bu arada binanın yıkımı için büyükşehir belediyesinden araç istedik. Araç gelinceye kadar alt kattaki esnaf arkadaşımız acil bir yardım istedi. Endişesi şu orada bir çelik kasası var. Onun başına bir şey gelmesinden korkuyor herhalde. 'Sakın girmeyin. Binayı güvence alacağız. Sonra biz kasayı çıkarıp vereceğiz' dedik. Biz ayrıldıktan sonra bina sahibi bir arkadaşı ile birlikte kasayı kurtarmak için metruk binaya giriyor. Bu çökme olayı meydana gelmiş. Şu an ikisi de yaralı olarak kurtarıldılar. Şu an enkazda kimse yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Hasan Suver, Fatih, 3. Sayfa
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