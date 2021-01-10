Fatih Belediye Başkanı Turan, 2020 yılını canlı yayın özel programıyla değerlendirdi - Son Dakika

Fatih Belediye Başkanı Turan, 2020 yılını canlı yayın özel programıyla değerlendirdi

10.01.2021 19:07
Fatih Belediye Başkanı Turan, 2020 yılını canlı yayın özel programıyla değerlendirdi, System.String[]

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "2020 ardından" canlı yayın özel programıyla geçtiğimiz bir yılı değerlendirdi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "2020 ardından" canlı yayın özel programıyla geçtiğimiz bir yılı değerlendirdi. Fatih'te gerçekleştirilen projeleri tek tek anlatan Turan, sadece Fatih'te yaşayan insanların değil tüm İstanbulluların Fatih'ten beklentisi olduğunu vurguladı.

Fatih'te 10 yeni kütüphane açıklarını belirten Ergün Turan, "Şu ana kadar 10 kütüphane açtık. Bu İstanbul'da birçok arkadaşımız kıymetli işler yapıyorlar. Bu kadar kısa zamanda bu kadar kütüphane açtık ve hepsi kullanılıyor. Bunların yaygın olmasını önemsedik. Kütüphane projesinin en önemli katkısı, bizim yaptığımız en önemli fırsat eşitliği projesi bu. Fatih'te evlerin yüzde 80'i 2 artı 1 ve daha küçük evler. Dolayısıyla birçok yavrumuzun kendi odasında çalışma imkanı yok. Bu yavrularımıza sağladığımız en önemli fırsat eşitliği projesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Turan, devam eden kütüphane projelerinin de tamamlanmasıyla 3 bin 500 civarında öğrenciye aynı anda kütüphanelerde hizmet veriyor olacaklarını kaydetti.

"Spor alanlarıyla gençler, kadınlar ve çocuklar bambaşka bir Fatih'e uyanacak"

Spor alanında önemli projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ergün Turan, "Ahmet Rasim Anadolu lisesi içerisinde bir spor salonu yaptık. Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Amaçlı Lise bahçesinde Fatih'teki en iyi spor salonu oldu. Yedikule'de önceki dönemde arkadaşlarımızın bitirdiği bir yüzme havuzumuz var. Fatih 3 tarafı denizle çevrili ama yaşayan gençlerin deniz ile irtibatı yok. Bir kano kürek merkezi projesi yaptık. Haliç bölgesindeki yavrularımız belki de bölgedeki en dezavantajlı çocuklarımız. Bu çocuklarımızı denize indireceğiz, indirmeye başladık. Bahar ayıyla beraber bütün çocuklarımızı arabayla gidip alıp geliyoruz. Ayrıca bir Yelken Sporları Merkezi de yaptık. Mimar Sinan Stadı eski bir stat onun da zeminini düzelttik. 2021 yılı 6'ınca aydan sonra Fatih'te gençler, kadınlar, çocuklar bambaşka bir Fatih'e uyanmış olacaklar Birçok spor tesisi ve sosyal tesis ile karşı karşıya kalacaklar" diye konuştu.

"Sur dibinde yıkılan yerler sadece ve sadece yeşil alan olacak"

Fatih'i çevreleyen tarihi surlarla ilgili çalışmalarının olduğunu da söyleyen Turan, "100 yıldır sur dipleri mezbelelik halde. Ne orada yaşayan vatandaşlarımız mülkiyet haklarını kullanabiliyorlar, ne de oradaki kötü koşullar ortadan kalkabiliyor. Geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Büyük kaynaklar ürettik. Buralardaki bütün o kötü yapılaşmayı kaldırıyoruz. Bütün sur dibi bandı dünya koruma miras alanı. Hiç kimsenin yapı yapamayacağı şeyler. Net olarak söylüyorum. Yıkılan yerler sadece ve sadece yeşil alan olacak. Başka bir şey olma imkanı da ihtimali de yok. Biz de inşallah sur içi millet bahçesi projemizin birinci etabı Topkapı'dan başlayarak Mevlanakapı'ya uzanacak. 2022'ye gelmeden inşallah insanlarımız Topkapı'dan Mevlanakapı'ya kadar kesintisiz bir bisiklet yolu, yürüyüş yolu, yeşil alan kazanmış olacak" şeklinde konuştu.

Fatih'te önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek projelere de değinen Başkan Turan, "Sirkeci meydanı projesi. İnşallah bu bölge tamamlandığında Fatih ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli bir kültür sanat havzası ve meydanı kazanmış olacak. Yenikapı Yalı Mahallesi'nde Avrupa garajı denen bölgede kötü görüntüler var. Onun arkasında Yalı Mahallemiz var. İstanbul'daki en güzel mahallelerden bir tanesi. Şu anda bir çöküntü alanı hüviyeti var. Binaların yüzde 50'si tarihi tescilli. Biz bu mahalleyi inşallah bu dönemde ihya edeceğiz. Fatih'in gizli bir hazinesi ortaya çıkmış olacak. Uncu Hafız Halil Medresesi'ni yeniden ihya edeceğiz. Fatih Atık Getirme Merkezi yapıyoruz ilk kez Fatih'te. Sıfır atık önemli bir konu. Bizim mekanımız yoktu. Birkaç aya tamamlanmış olacak" dedi.

Fatih'in en önemli projelerinden birinin de 'Kara Surları Projesi' olduğuna değinen Turan, şunları söyledi "Kara surları projesi en önemli projemiz. Topkapı'dan başlayıp Mevlanakapı'ya. Mevlanakapı'dan başlayın Silivrikapı'ya, Silivrikapı'dan başlayıp Belgradkapı'ya, Belgradkapı'dan başlayıp Yedikule'ye uzanacak bir proje. Biz birinci etap Topkapı Mevlanakapı arasındaki projemiz bitti. İstanbul'daki birçok vatandaşımız yararlanacağı proje olacak. Bu proje bizim en önemli projelerimizden biri. Fatih'teki bir çöküntü alanında nasıl bir cazibe alanı oluşturulur inşallah örnek olacak bir proje" ifadelerini kullandı.

Yedikule Hisarları restorasyonunun yapılacağı da kaydeden Turan "Çok kötü bir durumdaydı. Bakanlığımız bize güvendi, buranın tahsisini aldık. Şu anda birinci etap tamamlandı ama amacımız canlı bir restorasyon süreci üretmek. İstanbul'un en önemli kültür sanat mekanlarından biri olacak burası. 1000 yılın üzerinde tarihi olan bir hisar. Bir yanda bin yıllık bir yoldan 600 yıllık bir yola çıkıyorsunuz. İstanbul'un ilk mescidi burada. Yedikule Hisarı, İstanbul hafızasında önemli bir yeri olacak" şeklinde konuştu.

"Kapalıçarşı markası daha da büyüyecek"

Kapalıçarşı'nın İstanbul için kıymetli olduğunu vurgulayan Turan, "Bu çarşının 100-150 yıl yapılmamış restorasyonu valiliğimiz, ve kat malikleri ile birlikte yapımına başlandı. Daha önce çatı restore edildi. Şimdi zemin taşlarını ve kalem işçiliklerini tekrar yapıyoruz. Cepheler tekrar elden geçecek. İnşallah Kapalıçarşı markası daha da büyüyecek" dedi.

Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesinin 'Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü' diye bir müdürlük kurduğunu ifade eden Turan, "Biz bunun önünü açtık. Çok güçlü bir ekip kurduk. Bir akademi gibi işliyorlar" şeklinde konuştu.

Cephelerle ilgili Fatih'te çok sayıda çalışma olduğunu aktaran Turan, "Haliç'te Ayvansaray'dan başlayıp Cibalikapı'ya kadar uzanan ve Balat'ı da içine alan bir bölge. Burası artık İstanbul'un önemli çekim merkezlerinden birisi. Birçok insan turistik olarak geliyor. Ancak bina cephelerimiz çok kötü pozisyondaydı. Bu meseleyi ele aldık. Şu ana kadar 50'ye yakın binayı elden geçirdik. Cephedeki artık şeyleri söküyoruz, boyuyoruz. Klimaları yeni klima ünitelerin içine alıyoruz. Yapılan yerler çok keyifli. Balat'ın ön cephesindeki olan yerlerde devam ediyor" diye konuştu.

"İnşallah çok güzel bir otoparkı Fatih'e kazandırmış olacağız"

Ulaşım alanındaki projeler hakkında da bilgi veren Turan "Fatih'teki en önemli üç sorundan birisi otopark konusu. Tarihi bir bölge burası ancak buna göre inşa edilmemiş otopark konusunda. Vatandaşlarımızın bu yöndeki talebini de karşılamak zorundayız çok uğraşıyoruz bu iş ile. Bir planlama yaptık en yoğun olan bölgeleri tespit edip o çerçevede yer arıyoruz. Bir tanesini bulduk önemli bir yer. Uzunyusuf'ta bir yer. Projeyi bitirdik. İnşallah çok güzel bir otoparkı Fatih'e kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Ergün Turan, Yedikule, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Belediye Başkanı Turan, 2020 yılını canlı yayın özel programıyla değerlendirdi - Son Dakika


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