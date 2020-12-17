Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Şehir Plancıları Odası'na: Plan notunu sonuna kadar savunacağız - Son Dakika

İBB Meclis Toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları ve il, ilçe meclisinden oy birliğiyle geçen, kentsel dönüşümle ilgili bir plan notuna TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası'nın itiraz ettiğini söyledi. Mahkeme sürecinde olduklarını ve plan notunu sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Turan, "İtiraz bile etmeden, mahkemeye götürdüler. Mecliste, ortak bir hassasiyet oluşturmamız gerekiyor. Burada rant yok, sadece insanların yaşam hakkını korumayı amaçlıyoruz" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) meclis toplantısında 2 yıldır üzerinde çalıştıkları kentsel dönüşüm plan notuna ilişkin açıklama yaptı. Daha önce bir plana göre yapılmış, ruhsatı, iskanı olan binaların, yenilenmek istendiğinde mevcut imar yönetmeliğine göre değil de eski yapıldıkları dönemdeki haklarına göre dönüşmesi için bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmanın da il ve ilçe meclisinden geçtiğini hatırlatan Turan, planlamaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası'nın mahkemeye başvurarak itiraz ettiğini dile getirdi.

"İNSANLAR EVLERİNİ AYNI KOŞULLARDA YAPSIN İSTİYORUZ"

Planlama notunun derinlikli çalışmalar sonucunda meclise geldiğini söyleyen Turan, "Burada rant yok, sadece insanların yaşam hakkını korumayı amaçlıyoruz. Evlerini aynı koşullarda yapmalarına müsaade edecek bir plan notu hazırladık. Aynı dosyalar koruma kuruluna gitti. Koruma kurulunda dosya çok ufak değişikliklerle oy birliğiyle geçti. Fatih'in Eminönü bölgesi hariç tamamını ilgilendiren plan notuna sadece bir vatandaş itiraz etti, ilçe meclisi değerlendirdi, haklı bulmadı" diye konuştu.

2 AYDA SADECE 1 BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ

Dosya 25 Eylül'de askıdan indiği için 2 ay içerisinde mahkemeye gidip dava açma hakkı bulunduğunu belirten Turan, "İl, ilçe meclisi parti farkı gözetmeksizin ve koruma kurullarının oy birliğiyle geçirilen karara Şehir Plancıları Odası itiraz etti. 2 yıldır bu planla uğraşılıyor. Plan 2 aydır onaylı, gelene ruhsat verebilecek pozisyondayız. Planı geçirdik 2 ay oldu binlerce insan kapımıza mı yığıldı? Hayır, değil sadece 1 binanın dönüşümü için müracaat edildi. Bu plan notunda rant yok, yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecekleri bir plandı. İnsanlara başka türlü gelirler getirecek olsaydı 2 aylık süreçte binlerce dosya belediyeye gelmiş olurdu" ifadelerini kullandı.

"PLANA İTİRAZ BİLE ETMEDEN MAHKEMEYE GÖTÜRDÜLER"

Ortak bir duruş sergilemek için meclis üyelerine seslenen Ergün Turan, "Meclis tutanaklarına girsin çünkü bizden sonraki nesil Fatih adına ne yaptığımızı görsün, tutanaklardan faydalansın. Mahkeme karar verecektir, biz sonuna kadar planı savunacağız. Bir ilçenin plan notuyla 2 yıl boyunca uğraşırken bu noktaya gelmişse Şehir Plancıları Odası şimdi bütün ilçelerin bu kararın çıkarılmasına yönelik talebi ve isteği var, bakalım ne olacak. Komisyonu tebrik ederim, çok doğru bir tavsiye kararı vermiş. 'Prensip olarak evet diyoruz ama her ilçe kendi özeline göre bu planı uygulasın' demişler. Buna karşı bir duruş sergileyemezsek, 2 yıllık emek şu anda mahkemenin önünde iptal edilme riskiyle karşı karşıyadır. Şehir Plancıları Odası'nın böyle bir karar alırken ki haklı bir itirazı varsa meclislerde değerlendirebilirdi. İtiraz bile etmeden planı mahkemeye götürmesini meclis üyelerinin vicdanına bırakıyorum" dedi.