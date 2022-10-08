Fatih Belediyesi Balık Festivali'nde vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikramı yapıldı

Vatandaşları balık ekmek ikramı yapılması İSTANBUL - Fatih Belediyesi Kumkapı Meydanı'nda 16. Balık Festivali'ni gerçekleştirdi. Festivalde ücretsiz balık ekmek ikramı yapıldı. Bu yıl 16.sı düzenlenen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlikte Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da bir konuşma yaptı. Turan, festivalde 12 bin porsiyon balık dağıtılacağını söyledi.

Kaynak: AA

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