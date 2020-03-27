Fatih belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı - Son Dakika

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Fatih belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı
6 saat önce
FATİH Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete, geçti.
FATİH Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete, geçti. Fatih Belediyesi
'ne bağlı ekipler belirledikleri noktalarda sokak hayvanlarına mama dağıttı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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