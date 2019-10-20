Son Dakika Haberleri: Fatih Belediyesi kültür sanat sezonu açıldı
Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi kültür sanat sezonu açıldı

Fatih Belediyesi kültür sanat sezonu açıldı

3 dakika önce

2020 kültür sanat sezonu, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosunun verdiği konserle açıldı.

Fatih Belediyesi kültür sanat sezonu açıldı, System.String[]

2020 kültür sanat sezonu, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Türk Müziği Korosunun verdiği konserle açıldı.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen açılışta, sanatçı Yıldırım Bekçi'nin şefliğini üstlendiği koroya, TRT'nin usta seslerinden Alp Arslan ile Oya İşboğa konuk solist olarak eşlik etti. ?

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, etkinlikteki konuşmasında, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un kültür ve sanatın merkezi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul, yüzyıllar boyunca seyyahları, tarihçileri, şairleri, sanatçıları ve diplomatları mıknatıs gibi kendisine çekmiş, nice şaire, yazara, edibe ve ressama ilham kaynağı olmuş, ruhlarından bir parça bıraktırmıştır. Bu şehir öyle bir şehirdir ki, gezdiğimiz sokaklarda kalpler çarpar. Çünkü burada her mekan insan, her insan mekanla muhabbettedir. Öyledir ki gezerken hangi değerli sanatçının yaşadığı ev olduğunu, hangi sokaktaki medresede eğitim aldığını bilemezsiniz. Düşünün, şehirde gezerken bir sokağa giriyorsunuz karşınıza bir Osmanlı beyefendisi, edebiyat ve sanat tarihçisi İbnülemin Mahmut Kemal'in evi ile bir sokakta Peyami Safa'nın eğitim aldığı okul ve bir sokakta Mehmet Akif'in yaşadığı evle karşılaşıyorsunuz."

Turan, ?Fatih'in önemli bir ilçe olduğunu ve bunun için ciddi bir emek sarf ettiklerini ifade ederek, "Fatih, minareleriyle doğasına övgüler dizilen İstanbul'dan başka bir yer değildir. Bizler de bu noktada 'Fatih, İstanbul'dur' diyerek oluşturduğumuz kültür sanat programlarıyla hem mekan hem de içerik olarak yeni bir yola gireceğimizi ve bu konuda ciddi bir emek sarf edeceğimizi beyan ediyoruz." diye konuştu.

Fatih Belediyesinin yeni kültür sanat sezonunda çocuklar ve yetişkinler için tiyatro oyunları, konserler, edebiyat ve müzik söyleşileri, seminer, konferans ve tartışma programları gibi pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Belediyesi, Sulukule, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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