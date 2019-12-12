Fatih Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika Spor

Fatih Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

6 saat önce

Fatih Belediyesi tarafından ilçeyi temsil eden amatör spor kulüplerine yeni sezon için malzeme desteği verildi.

Fatih Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği, System.String[]

Fatih Belediyesi tarafından ilçeyi temsil eden amatör spor kulüplerine yeni sezon için malzeme desteği verildi.


Fatih Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fatih'te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından malzeme dağıtımı yapıldı. Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve genç sporcular katıldı.


"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan spor yapmaları koruyacak"


Programda sporcu gençlerin tezahüratlarıyla kürsüye gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, amatör kulüplerin önemine vurgu yaparak, "Amatör spor kulüpleri, sağlıklı bir beyin ile vücuda sahip olmamızda ve doğru arkadaşlıklar kurmamıza olanak sağlayan hayatımızın en önemli yerlerinden biridir. Ben de göreve başladığım günden itibaren Fatih'te gençler için yapılabilecek en kıymetli işin spor faaliyetleri olduğu kanaatindeyim. Tabii ki aile, inançlarımız ve değerlerimiz önemli mefhumlardır ancak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumamızı sağlayacak yegane değer gençlerimizin spora yönlendirilmesidir. Ama spor sadece futboldan ibaret değildir. Fatihimizin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Türkiye'ye çok önemli sporcular kazandıracağına inanıyorum" dedi.


Başkan Turan kürsüde konuşmasını tamamlamak üzereyken dinleyiciler arasından seslenen minik bir sporcunun spor sahası isteğini duyunca minik sporcuya mikrofon verilmesini istedi. Mikrofonu alan minik sporcunun talebini dinledikten sonra Başkan M. Ergün Turan, yapımı tamamlanmak üzere olan ve projeleri hazırlanan spor tesisleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Başkan Turan, Namık Sevik Stadı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilen bir saha olmasına rağmen spor sahasının yenilenerek genç sporculara da hizmet vereceği müjdesini minik sporculara verdi. Başkan Turan, ilçede yapılacak spor tesisleri için büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eski Bakan Osman Aşkın Bak'a da teşekkür etti.


Törende, 53 amatör spor kulübüne eşofman takımı, antrenman yeleği, futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, izci forması, boks eldiveni ve engelli basketbol topu gibi binlerce malzeme dağıtıldı.


Törenin sonunda Fatih Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'a teşekkür plaketi verirken, spor müsabakalarında dereceye giren minik sporculara da Başkan Turan tarafından plaket takdim edildi. Tören, Amatör Spor Kulüpleri'nin yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
20:14 Gattuso'nun Napoli'nin Başındaki İlk Günü - Son Dakika Spor
20:14 Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
20:13 Yılın kadın tenisçisi Ash Barty - Son Dakika Spor
20:12 Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! - Son Dakika Spor
19:58 Basel-Trabzonspor - Son Dakika Spor
19:22 TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]