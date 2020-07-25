Fatih Belediyesi'nden Ayasofya Meydanına bin 200 adet hasır - Son Dakika

Fatih Belediyesi'nden Ayasofya Meydanına bin 200 adet hasır
Fatih Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Fatih Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca vatandaşlar için Ayasofya Meydanı'na bin 200 adet hasır getirdi.
Dün kılınan Cuma namazıyla açılışı gerçekleşen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cami çevresinde Fatih belediyesi ekipleri tek kullanımlık seccade, maske ve su dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların daha rahat ibadet edebilmesi için de Büyük Çamlıca Camii'nden Ayasofya Meydanı'na bin 200 adet hasır getirildi. Kurban bayramı sonuna kadar Ayasofya Meydanı'nda serili olacak 6 bin metrekarelik hasırlarda sosyal mesafe kuralına göre yaklaşık 600 kişinin aynı anda ibadet edebilecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:57
Kaynak: İHA
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