Yapılan açıklamaya göre, Bahadır Yenişehirlioğlu 'nun anlatıcı olduğu programda, Türk halk müziği ve Türk müziğinin sevilen sesleri Adile Kurt Karatepe, Elif Güreşci ve Tuncay Kemertaş'ın seslendireceği türkülerle, Milli Mücadele ruhu sahneye yansıtılacak.

Kaynak: AA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Fatih Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zafer Bayramı 'Cepheden İstikbale' programıyla ele alınacak - Son Dakika

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