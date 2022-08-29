Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika
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Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu

29.08.2022 10:43
Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu

Fatih Belediyesi ve Tech Drone League'in ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nda düzenlenen dron yarışması sonuçlandı.

Fatih Belediyesi ve Tech Drone League'in ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nda düzenlenen dron yarışması sonuçlandı.

Yarışmada dereceye girenler, gerçekleştirilen eleme yarışlarının ardından belirlendi. Yarışı kazanan pilotlar, madalya ve ödüllerini düzenlenen törenle Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan aldı.

Turan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kadim Fatih'te bulunan Yedikule Hisarı'nda güzel bir organizasyon yapıldığını belirtti.

Yarışmaya 48 yarışmacının katıldığını aktaran Turan, " Türkiye'nin her yerinden, her yaş grubundan, her meslek grubundan dron ile ilgili 5 ligden gençler katıldı. Gerçekten burada çok keyifli yarışmalar oldu. Bu tarihi mekan içinde onlar için de farklı bir deneyim yaşandı." dedi.

Yarışmanın amacının gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak olduğunu vurgulayan Turan, "Gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah seneye de bu yarışmayı daha geniş bir şekilde, beraberce yapmış oluruz. Gençlerin teknolojiye ilgileri yoğun ama bu yarışmalar vesilesiyle de ilgilerinin artacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Dron yarışmasında takımlar sıralamasında Eren Çolak ve Batuhan Koç'tan oluşan mavi takım birinci, Hüseyin Yılmaz ve Özgür Can Özçelik'ten oluşan yeşil takım ikinci, Hüseyin Ablak ve Deniz Sarel'den oluşan sarı takım üçüncü, Doruk Ege Dumanlı ve Umut Yağcı'dan oluşan kırmızı takım ise dördüncü oldu.

Bireysel yarışlarda da Hüseyin Ablak birinciliği, Hüseyin Yılmaz ikinciliği, Eren Çolak üçüncülüğü, Nazım Tüzün ise dördüncülüğü elde etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika
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