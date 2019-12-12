Fatih Belediyesinden amatör kulüplere binlerce spor malzemesi desteği - Son Dakika
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Fatih Belediyesinden amatör kulüplere binlerce spor malzemesi desteği

6 saat önce

Fatih Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın talimatları doğrultusunda 53 amatör spor kulübüne branşları doğrultusunda binlerce spor malzemesi dağıttı.

Fatih Belediyesinden amatör kulüplere binlerce spor malzemesi desteği, System.String[]

Fatih Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın talimatları doğrultusunda 53 amatör spor kulübüne branşları doğrultusunda binlerce spor malzemesi dağıttı.


Fatih Belediyesi, amatör spor kulüplerinde spor hayatını devam ettiren gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmelerine imkan sağlamak için kulüplere ihtiyaçları doğrultusunda binlerce spor malzemesi desteğinde bulundu. Spor malzemeleri 'Spor Malzemesi Takdim Töreni' düzenlenerek dağıtıldı. Düzenlenen törende 53 amatör spor kulübüne içeriğinde eşofman takımından, satranç takımına, karate elbisesinden, boks eldivenine kadar binlerce spor malzemesi hediye edildi. Fatih Belediyesi'nin konferans salonunda düzenlenen törene Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, spor kulüpleri hocaları, sporcular ve davetliler katıldı.


"Spor sadece futboldan ibaret değildir"


Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Amatör spor kulüpleri bizim hayatımızda yanlış yönlere gitmememizde, sağlıklı bir beyin ve vücuda sahip olmamızda ve doğru arkadaşlıklar kurmamıza olanak sağlayan en önemli yerdir. Ben de geldiğim günden itibaren Fatih'te gençler için yapılabilecek en kıymetli işin spor faaliyetleri olduğu kanaatindeyim. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumamızı sağlayacak yegane değer gençlerimizin spora yönlendirilmesidir. Ama spor sadece futboldan ibaret değildir. Ben inanıyorum ki Fatih şu anda yetiştirdiği gibi birkaç yıl sonra da Türkiye'ye çok sayıda önemli sporcular yetiştirecektir" dedi.


Minik sporcunun isteğini geri çevirmedi


Öte yandan Başkan Turan kürsüde konuşmasını tamamlamak üzereyken minik bir sporcu başkana seslendi. Mikrofonu alan minik sporcu Namık Sevinç Stadı sahasının küçük ve yıpranmış olduğunu söyleyerek yeni bir saha istediklerini ifade etti. Minik sporcunun isteğini dinledikten sonra Başkan Ergün Turan, Namık Sevinç Stadının bakanlığın işlettiği bir saha olduğunu belirterek yine de minik sporcuya spor sahalarının yenileme çalışmalarının yapılacağının müjdesini verdi. Törenin sonunda dereceye giren sporculara plaket takdim edildi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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