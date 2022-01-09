Fatih Belediyesinden basın mensupları için "Oltada Buluşalım" etkinliği - Son Dakika

İstanbul'da basın mensupları, Fatih Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Oltada Buluşalım" etkinliği kapsamında Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Belediye tarafından hediye edilen oltalarla köprü üzerinde balık tutarak stres atan basın mensupları, yakaladıkları balıkları kovalara doldururken, küçük boydaki balıkları tekrar denize bıraktı.

Gazetecilerle birlikte balık tutan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, "İstanbul'un önemli mekanlarından Galata Köprüsü'nde bir etkinlik yapalım dedik. Hem bir anı olsun, hem de arkadaşlarımızla İstanbul'un güzel sabahında beraber olalım istedik. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim." dedi.

Haber Global TV muhabiri Umut Erol, bugüne kadar Galata Köprüsü'nde balık tutanların haberini yaptıklarını belirterek, "Bugün de biz buradayız. Çok güzel bir deneyim. İstanbul'un bu tarihi dokusu, güzel manzarası eşliğinde arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Hem havanın tadını çıkarıyoruz, hem de balık tutma deneyimini yaşamış olduk." diye konuştu.

Erol, oltasına takılan balıkları, boylarının küçük olması nedeniyle tekrar denize bıraktığını, bu sebeple etkinlikten eli boş dönebileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansında montajcı olarak görev yapan Murat Koç, "Fatih Belediyesinin düzenlediği balık tutma etkinliğindeyiz. Ben doğma büyüme İstanbulluyum, burada ilk kez balık tutuyorum. İlginç bir deneyim oldu benim için, güzel bir etkinlik, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Soner Hasırcıoğlu, hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu, 4 yaşındaki kızı Elisa'nın şansı için geldiğini ve bir balık tuttuğunu söyledi. Hasırcıoğlu, "İlk defa olta aldım elime, ilk defa balık tutuyorum. Hep burada balık tutanların haberini yapıyordum. Gerçekten güzel duyguymuş, herhalde bundan sonra biz de burada yer alırız." şeklinde konuştu.

Karadenizli olmasına rağmen bugüne kadar hiç balık tutmadığını anlatan DHA muhabiri Gül Kaba ise "Burada balık tutanları gördüğümde, 'ne kadar sabırlılar, hayatta o kadar bekleyemem' diyordum ama insan başlayınca devamı gelsin istiyor." dedi.