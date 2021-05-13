Fatih Belediyesinden klasik otomobiller eşliğinde bayram kutlaması - Son Dakika

Camlara çıkan mahalle sakinleri de etkinlikte yer alan animatör ekibini el sallayarak selamladı.

Sokaklarda davul çalarak ilerleyen ekiptekiler, vatandaşların camlardan sarkıttığı sepetlere bayram şekeri ve çiçek hediye etti.

Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli kostümler giyen 120 kişilik ekip, klasik otomobiller eşliğinde ilçede sokak sokak dolaşarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

Fatih Belediyesi , klasik otomobiller eşliğinde ilçe genelinde vatandaşlara çiçek ve şeker hediye etti.

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