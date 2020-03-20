Fatih Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Fatih Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almaya devam ediyor.

Fatih Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor, System.String[]

Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli özel kıyafetli ekipler, Zeyrek Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar ile çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı.

Mahalleliler, belediye ekiplerinin yaptığı söz konusu çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade etti.


Fatih Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların başladığı günden itibaren 350 cadde ve sokakta dezenfeksiyon ve yıkama çalışması gerçekleştirildiği ve ilaçlama işlemlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:36 Kaynak: AA

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