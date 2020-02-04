Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. - Son Dakika

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı.

6 saat önce

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı.

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı., System.String[]

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferleri durdu. - İSTANBUL

Beyazıt Meydanı, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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