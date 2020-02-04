Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. - Son Dakika

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Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı.
6 saat önce
Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferleri durdu. - İSTANBUL
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